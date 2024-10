Lo que se está diciendo sobre el chocolate de Mercadona provoca cientos y cientos de comentarios

Un detalle del chocolate de Mercadona del que se ha dado cuenta el popular usuario de TikTok @mario_baeza ha provocado un intenso debate, hasta el punto de generar más de 500 comentarios.

En un vídeo, el usuario se pregunta si "nos engañan" y señala: "De los creadores de: 'eres un paleto porque no sabes que la sandía cortada cuesta más que la entera' llega... 'por qué el chocolate entero el kilo sale a 18,50 y este que te vienen en porciones, cada uno con su envoltorio, 16 euros el kilo".

"Que yo sepa, aquí hay más mano de obra que aquí", concluye. Y han sido muchos los que han subrayado un detalle no menor del asunto: el fabricante de uno y otro chocolate no es el mismo, lo que ya es motivo suficiente para que el producto no sea el mismo y, por tanto, su precio tampoco.

"Es otro fabricante 🤗 el grande es de Antiu Xixona, y las pequeñas, una random de Portugal", dice un usuario.

En el mismo sentido, otra persona señala: "Puede ser que sean diferentes los fabricantes. Creo que el de porciones lo hace Antiu Xixona, que le cierto están muy buenos, y la tableta la hacen en Portugal y me gusta menos".