Lo que ha hecho Djokovic nada más terminar su último partido contra Nadal es de lo más aplaudido del día

El tenista serbio Novak Djokovic ha disputado este sábado su último partido contra uno de los grandes rivales a los que ha tenido que hacer frente, el histórico deportista español Rafael Nadal.

El de Manacor jugó ante el número 4 del mundo en el torneo 6 Kings Slam y no pudo llevarse la victoria en un partido que lideró de inicio a fin Djokovic. Pero lo realmente curioso se vivió al final del encuentro.

El deportista serbio no dudó en aprovechar su discurso tras jugar por última contra Nadal para dedicarle unas palabras sobre él que han sido de las más aplaudidas desde que el pasado 10 de octubre anunciara su retirada.

"Rafa, no sé ni por dónde empezar. Vuelvo atrás, al primer partido que jugamos el uno contra el otro. En 2005, creo que fue", ha expuesto Djokovic durante su intervención desde la pista.

"Quién hubiera dicho que estaríamos aquí 20 años después y con más de 60 partidos en los escenarios más grandes. Tengo el máximo respeto por ti, un increíble atleta y una increíble persona", ha señalado el serbio.

Djokovic ha asegurado que "la rivalidad ha sido increíble y muy intensa". "Así que espero que tengamos la oportunidad de sentarnos en la playa y bebernos algo reflexionando sobre la vida y hablando de cualquier cosa", ha justificado.

"Me gustaría felicitar a todo tu equipo y a toda tu familia por la increíble carrera de Rafa. El éxito también es vuestro. Sé cuánto sacrificio tu familia ha puesto en esto y en la vida de un tenista profesional", ha añadido.

Djokovic ha cerrado su intervención, explicando que "es difícil" porque "podría hablar durante toda la noche". "Una vez más, es un honor increíble haber compartido pista contigo", ha expuesto.

"Es un momento emotivo, un día emocionante. Hemos jugado tantos partidos a lo largo de estos años. No dejes el tenis, tío. Quédate un poco más. Quédate con nosotros. Terminaré con un gran gracias, no solo de mi parte, de todo el mundo del tenis por todo lo que has hecho. Dejas un legado increíble", ha indicado.

Las palabras de Djokovic han provocado una reacción unánime de la gente, que no ha dudado en aplaudir su discurso: