Lo que hizo una antigua profesora suya una vez terminó la carrera es digno de admirar

Este lunes se compartió masivamente la respuesta que un profesor de Física de instituto le había dado por WhatsApp a un antiguo alumno suyo después de que este le dijera que se había graduado en la carrera de Física.

"Ya soy físico. Me he acordado de ti. Además hoy es la selectividad y yo entré en la carrera de Física sin saber lo que quería hacer sólo porque me gustó mucho tu clase de segundo de bachiller. Y aquí estamos", le comentó el también usuario de X @alvarocascales_ a su antiguo docente.

El profesor le dio una respuesta que emocionó a toda la red social. "Muchísimas felicidades. Apuntabas maneras y ya lo has conseguido. Ser Físico es de las profesiones más difíciles de las ciencias y haberlo conseguido tan joven te debe llenar de orgullo. Yo así me siento: orgulloso de haber compartido contigo el amor a la ciencia. Enhorabuena, y gracias por el mensaje: me has hecho feliz", le contestó.

Desde entonces, varios usuarios han compartido experiencias igual de bonitas que han tenido con antiguos profesores que, a veces sin que estos lo sepan, les han dejado una huella imborrable.

Por ejemplo, Ilena González ha contado lo que hizo una de las profesoras que tuvo en su carrera: "Yo estudié mi carrera en Italia y el último año lo hice en España, una de mis profesoras de allí vino de sorpresa a mi graduación. Hay veces que creas un vínculo tan bonito con los profesores".