Lo que le dice su amiga tras 20 años de amistad hace que todos se acuerden de este personaje

La cuenta de la red social X @niriceze ha mostrado lo que le ha dicho su amiga tras 20 años de amistad y los me gusta le han llovido a miles. Además, todos han pensado en el mismo personaje de ficción.

"Amigo. Te digo la verdad. No entiendo de qué laboras. De qué te quejas. No entiendo el trabajo. No entiendo nada. Pero siempre de tu lado", se puede ver que le dicen en la captura que ha subido.

La publicación ya supera los 80.000 me gusta y en los comentarios muchos se han acordado del personaje de la serie Friends Chandler Bing, que interpretó Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre del pasado año.