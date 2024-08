Lo que hace su novio está conquistando a todos: tres mensajes de WhatsApp, una foto y sorpresa

Carmen, una joven murciana que se encuentra viviendo en Barcelona, ha cautivado a toda la red social de X, la antiguamente conocida como Twitter y ahora propiedad de Elon Musk, gracias a la publicación que ha compartido en su perfil (@carrrrrete) sobre lo que ha hecho su novio.

Para ello, la protagonista de la historia ha escrito un "él que se hace 710 km por hacerme feliz 🫠" junto a dos pantallazos, uno de la conversación de WhatsApp que ha mantenido con su pareja y otro el desenlace.

En los mensajes que le envía su novio, este le informa que esta debajo de la biblioteca donde estaba estudiando de una forma particular: "Bebuca, no te enfades anda, y sal y dame un besuco en los morros". Junto a este mensaje le mandó también una imagen de la fachada de la biblioteca en la que estaba ella estudiando.

La respuesta de la joven fue la de hacerle una foto, pasársela por WhatsApp y después compartirla también con sus seguidores en X, donde se ha hecho viral con más de 33.000 visualizaciones en pocas horas.