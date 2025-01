Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe a llorar al contar lo que le ha pasado realmente en la nariz

Lucas, cantante de Andy y Lucas, ha hablado por primera vez en El Hormiguero de su nariz. Entre lágrimas ha explicado que se hizo una operación y no hizo caso a los médicos que lo trataron.

Lo primero que ha hecho es decir que se avergüenza de haber acudido a un acto con la nariz en ese estado porque hacía una semana de la DANA de Valencia y durante un momento se habló más de su nariz que de la catástrofe, algo que le hizo sentir culpable.

Ya entre lágrimas ha explicado ha tenido que aguantar todo tipo de insultos y vejaciones por redes sociales, algo que ha afectado a sus familiares más cercanos que han tenido que oír y leer cosas "maquiavélicas".

"Me hice una cosa estética en la nariz. Es culpa mía porque no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas, no me puse las cremas ni las pomadas. Pero uno es libre para hacer lo que quiera", ha señalado.

Ha añadido que lo que más le duele es que la gente se acerque a él en lugares públicos para meterse con su nariz delante de sus hijos pequeños: "Eso me rompía el alma porque la educación tiene que estar por encima de una nariz y de lo que sea".

De nuevo entre lágrimas ha explicado que está harto de haber sido, primero "el gordito" y ahora "el de la nariz": "¿Nadie se va a fijar en la música que hacemos? Algo bueno habremos hecho, hemos creado singles que son leyenda del mundo".

Lucas ha contado que, cuando no es Navidad, va a los hospitales a visitar a niños con cáncer a llevar camisetas y regalos. Ha cargado, además, contra las noticias falsas: "Se le está yendo la cabeza a más de uno y lo peor es que el público lo consume".