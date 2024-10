Lucía Etxebarría cuenta lo que le pasó con el rey en 1997: ahora sería impensable

La escritora Lucía Etxebarría ha contado en el programa En boca de todos, en Cuatro, lo que le pasó con el rey Juan Carlos I en 1997, durante una ceremonia de los premios Nadal.

Al hablar del mal rato que pasó la actriz Ester Expósito con un fan que se propasó tocándole el trasero al hacerse una foto, Etxebarría ha contado que en ese evento el rey emérito "fue extremadamente cariñoso, vamos a dejarlo así".

"Cuando gané el Nadal en 1997 a todas las personas que ganaban el Nadal nos presentaban al rey. En medio de una recepción en la que había mucho alcohol he de decir, fuimos una salita y fue con más gente", ha explicado.

"No voy a contar lo que hizo porque no viene a cuento. Yo me sentí mal, vamos a dejarlo aquí. No quiero escenificarlo, yo me sentí mal, vamos a dejarlo así. Sentí que me invadía", ha proseguido.

Ha añadido que ella tenía 27 años y que había tres hombre que lo vieron todo y no hicieron nada: "Él era el rey, yo estaba así... me quedé paralizada". Etxebarría ha señalado que no quiere decir exactamente qué le hizo el rey emérito "basta con que yo me sentí incómoda".

"Era 1997 las cosas eran muy distintas y él era el rey y todo el mundo lo entendía como normal. Te quedas paralizada. No te lo crees, igual que le ha pasado a Ester. 1997 y el rey era alguien intocable", ha zanjado.