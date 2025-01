Luis Figo reacciona con este polémico tuit a una de las noticias de la semana: ojo a sus últimas palabras

Europa Press via Getty Images

El exfutbolista del Real Madrid y del FC Barcelona Luis Figo ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje publicado este jueves en sus redes sociales.

El exdeportista ha criticado el acto en el que participó el jefe del Ejecutivo este miércoles para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.

Durante todo este 2025, el Gobierno va a celebrar un centenar de actos bajo el programa España en libertad, con los que se va a buscar reivindicar la transformación que ha experimentado el país en este medio de siglo.

“No hace falta ser de izquierdas, ni de centro, ni de derechas para mirar con enorme tristeza y terror los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas", aseguró Sánchez durante su intervención.

A Luis Figo no le ha gustado esta iniciativa del Gobierno y la ha criticado con un tuit que ha generado más de 650.000 reproducciones, 24.000 me gusta, 6.000 compartidos y casi mil respuestas.

"Qué pena me da que todo los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno. El mayor problema hoy en día son los vivos no los muertos", ha afirmado el exjugador de fútbol.