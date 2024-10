Luis Tosar habla así de claro del caso de Íñigo Errejón y envía este mensaje sobre Elisa Mouliaá

El actor Luis Tosar ha hablado de forma contundente sobre el caso de Íñigo Errejón, tras conocerse varias denuncias contra el exdiputado por acoso sexual, entre ellas la de la actriz Elisa Mouliaá.

Tosar ha subrayado que Errejón era "un hombre que se había convertido en un referente político, un referente social, un referente de cambio, y que ahora todo parece indicar que se comportaba de una forma completamente contraria a lo que él mismo promulgaba".

"Y es muy triste y muy devastador para la gente progresista de este país. A mí me ha sorprendido mucho, es algo que no me esperaba en absoluto. Sé que había muchos rumores por ahí corriendo, parece que había mucha gente que sabía de esto. Yo no tenía, francamente, ni la más mínima idea, y sé que mucha gente no", ha destacado.

"Entiendo que hay mucha gente que está diciendo que sabía que seguramente no sabía tanto, pero los españoles somos así, como nos gusta opinar de todo... pero en cualquier caso eso no quita la gravedad de los hechos, que son terribles", ha lamentado.

Sobre Elisa Mouliaá, ha recordado que "hace falta falta tener mucha valentía y arrestos para denunciar": "Entiendo que ese tipo de exposición para una persona que se dedica a nuestra profesión, que quiere ser conocida por la actuación, exponerse de esa manera, entiendo que es un sacrificio muy grande, así que la alabo por ello y la apoyo totalmente".