Luis Zahera está en La Vuelta, en TVE le dicen que de cerca no da tanto miedo y así responde

El actor Luis Zahera se ha colado en la retransmisión de RTVE de La Vuelta a España y ha tenido un cómico momento con el periodista que lo ha entrevistado desde la moto en esta décima etapa de 159,6 km que va desde Ponteares a Baiona.

El intérprete ha dado las gracias por la invitación y se ha mostrado muy agradecido por estar viendo de primera mano la etapa. "Esto es como una película de Tom Cruise", ha dicho sobre su salida en helicóptero.

"Muy emocionado. Muy impresionante", ha apostillado. Sobre si está pensando en hacer una película sobre ciclismo ha dicho que "siempre" que "sobre cualquier tipo": "Mejor de motorista, de vosotros, de unidad de televisión".

El periodista de TVE le ha hecho la broma de que, al contrario que en sus películas, en corto no da tanto miedo: "Una cosa, en las distancias cortas no das tanto miedo como en tus papeles pero haría yo bien con no fiarme, ¿no?".

"Oye pues, yo ahora que te miro a ti con esas gafas, con ese casco, el micro, todos de negro, terrorífica. Los que dais miedo sois vosotros", ha dicho en tono de humor el actor ante TVE.