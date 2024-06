Manuel Burque modifica este artículo de la Constitución y se corona como nunca: lo más compartido

El humorista Manuel Burque ha pronunciado unas de las palabras más compartidas de las últimas horas tras modificar de forma muy ácida uno de los artículos de la Constitución.

"Creo que hay que empezar a quitar artículos de la Constitución. El artículo ese que dice derecho a la vivienda digna, fuera. Alguien me contó de alguien que tenía 70 pisos en Madrid. ¡70! Hay gente que tiene edificios. A mí me gustaría tener 70 pisos, me encantaría ser rico, me encantaría, pero no a costa de que el resto viva en cuchitriles o en la calle", empieza diciendo Burque en el podcast Buenismo Bien.

"Luego lee el artículo 47 de la Constitución: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Todos. No dice aquí: tienen derecho, si se esfuerzan mucho, a tener... No, no. Dice: todos tienen derecho a una vivienda digna, aunque sean mediocres", subraya.

Y destaca el segundo punto, en el que se recoge que "los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer afectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

"Es el mejor chiste de la Constitución", interviene Henar Álvarez. "El mejor", certifica Burque, que subraya que "en el año 93 básicamente necesitas cuatro años de tu salario dedicado a comprarte un piso".

"Se ha duplicado en 30 años. En el 93 comprabas un piso por lo que hoy te compras un trastero. Cuando tú dices que hay que regular salen las leyes del mercado: es que si tú intervienes... la ley de la oferta y la demanda... nos va a hacer mucho daño... si tú regulas el mercado se va a ir a la mierda Siempre es el miedo. No se quiere legislar y yo creo que nos lo tienen que decir", reclama.

"Dejémonos de tonterías: vamos a quitarlo. Solo tendrán derecho a la vivienda los que tengan dinero, el mercado de la vivienda será una selva. Borrado", zanja.