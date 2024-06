María Galiana cuenta qué hizo la reina Sofía en un restaurante donde le sirvieron pescado congelado

La actriz María Galiana, recordada por su papel de Herminia en Cuéntame, ha sorprendido al contar la reacción que tuvo la reina Sofía en una ocasión en que fue a comer con ella y le sirvieron un producto de no muy buena calidad.

"Yo he conocido a la reina emérita, sobre todo. En un momento en que me dieron a mí una distinción. Fui a recibirla y tuve el honor de compartir ese momento con gente maravillosa. Y estaban los reyes. Cuando me acerqué a que me lo dieran me dijo: 'La vemos todos los jueves", ha contado la actriz en una entrevista en La Resistencia.

Galiana ha recordado que la reina Sofía también fue a verla al teatro y que ha comido dos veces con ella. "Una vez en el Casino de Madrid. Pero aquí entre nosotros: no te quiero decir el menú. Pescado congelado", ha subrayado.

"¿Qué dijo ella?", ha querido saber David Broncano. "Es muy austera, extraordinariamente austera. Es vegetariana también, bueno lactovegetariana, no come carne, porque el pescado congelado sí lo comió. En esa comida nos pusieron una especie de bazofia rara de verduras", ha seguido la actriz.

"¿Y la reina de España no dio un golpe así en la mesa y vinieron y trajeron al cocinero y lo echaron por la ventana?", ha querido saber Broncano.

"No, no, no. Es mucho más adusta la cosa de lo que parece", ha insistido Galiana. "¿No se quejo?", ha repetido el presentador. "¡No! ¡Qué va! ¡Uy! ¡Madre mía, tiene bastante más aguante que yo", ha reiterado Galiana, ante lo que Broncano ha dejado caer: "Sí tiene aguante sí".

"Es una mujer ejemplar, súper resignada a lo que viniera", ha remarcado la actriz.