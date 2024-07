María Galiana habla así de dos conocidos políticos: "Son dos deshechos de la humanidad"

La veterana actriz María Galiana, conocida por dar vida a Herminia en Cuéntame, entre otros muchos personajes a lo largo de su trayectoria, ha criticado tanto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como a su rival y expresidente, Donald Trump.

En una intervención que hizo este domingo en la Cadena Ser, Galiana fue muy crítica con ambos. "Trump y Biden son dos deshechos de la humanidad", sentenció de manera tajante la actriz.

Primero criticó al magnate y expresidente: "Trump me parece un horror, como es lógico, además de un embustero. Y que nadie le diga 'oiga usted, cállese que todo lo que dice usted es mentira'".

"No entiendo cómo no le dicen por la que se calle, porque todo lo que dice es mentira", añadió Galiana, que a continuación arremetió contra Biden: "El pobrecito da una pena. Vamos a ver, estos americanos ¿en qué piensan? ¿Cómo pueden considerar que pueda ser candidato un señor que no es capaz de expresarse de manera normal?".

La actriz aclaró que no es una cuestión de edad porque, argumentó, hay personas mayores que con esos años están bien. "No tiene nada que ver", afirmó, antes de seguir cargando contra el presidente estadounidense.

"Biden además ha debido de ser siempre un poco tontito y el que tuvo retuvo. Siempre ha sido vice y eso no es lo mismo dar la cara. Ahora solo dice que quiere ganar, pues claro", finalizó la actriz.