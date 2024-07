María Hervás habla meses después de lo que pasó tras decir que en los 80 había más libertad

La actriz María Hervás, conocida por su papel en series como Machos alfa, ha hablado meses después de la polémica que surgió tras defender que había más libertad en los años 80 que ahora.

"Benditos 80. Yo nací en el 87, pero vamos, por lo que me ha contado, ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la que se podía debatir en las calles. Es que ahora, hijo mío, vives con tensión para que no se confunda nada", aseguró en una entrevista en la Cadena SER.

En una entrevista en la revista S Moda de El País, le han recordado la controversia y le han preguntado sobre si ha cambiado su pensamiento. "Absolutamente. Si me apuras, ahora soy más radical en mis pensamientos de izquierda", ha señalado.

"Es gracioso porque mucha gente que no me conocía de nada hasta que llegó Machos alfa me relacionó con un pensamiento sumamente conservador y reaccionario", ha indicado.

María Hervás ha defendido que le enviaron "a la fachosfera" por "unas declaraciones sacadas de contexto, cuando yo soy todo lo contrario". "Vengo de una familia de obreros y con unos padres muy posicionados en la izquierda. Cada día me comprometo más con mis ideas. No son las mismas, van cambiando, pero no se han ido a un lugar más centrado o templado", ha añadido.

La actriz ha justificado que el error fue "hablar con unos niveles de sutileza en el pensamiento más adecuados para alguien con quien charlas durante un largo rato y que tenga la misma preparación que tú".

"Lo que pasó fue superduro para mí, lo sufrí mucho. Era la primera vez que recibía hate. Y a mí el odio me da igual, se han metido conmigo antes por delgada, pero es más difícil cuando atacan algo tan heavy como la identidad. Ahí entendí que tenía que trabajar en la autovalidación", ha reconocido.

María Hervás ha explicado que ella no tiene "ningún debate" y sabe que "no me estoy convirtiendo en una gilipollas". "Las personas que me quieren y me conocen saben lo que soy. Me asusté y me dije que no hablaría tanto ni de una manera tan libre, pero a los dos días estaba diciendo otra cosa que también se malinterpretó", ha zanjado.