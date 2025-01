María Isabel deja una llamativa respuesta al ser preguntada por cómo ve el feminismo

La cantante María Isabel, que revolucionó la escena con su canción Antes muerta que sencilla, que le hizo ganar el festival de Eurovisión Junior, ha dado una entrevista al diario El Mundo en la que ha opinado sobre el feminismo a raíz de ese tema.

"Has reivindicado que esa canción era un himno feminista. ¿Cómo ves el feminismo actualmente?", le han preguntado a la artista. Ella ha contestado de forma firme sobre cómo lo ve.

"Estamos consiguiendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo ahora soy más fan de la igualdad, así que me mantengo al margen", ha opinado María Isabel. Entonces le han vuelto a decir que el feminismo es buscar la igualdad. "Sí, pero cada uno con un concepto como quiere", ha reaccionado ella.

Además, la artista también ha hablado de esa época y lo que supuso esa canción: "A día de hoy, estoy agradecida y sigo cantando el tema en mis shows. Es una canción a la que le tengo muchísimo cariño. Me encanta cantarla y bailarla. Me hace muy feliz y me trae muy buenos recuerdos".

Sobre cómo lo vivió teniendo tan solo nueve años, María Isabel ha reconocido que "al final, eres una niña y lo vives como un juego". "Ni con presión ni con nada. Para mí, el escenario era como la plaza del pueblo", ha sentenciado.