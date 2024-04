Maruja Torres define a Imanol Arias en ocho palabras tras sus polémicas declaraciones y arrasa

La escritora Maruja Torres ha provocado miles de reacciones con la breve pero muy rotunda reacción que ha tenido a unas declaraciones que ha hecho Imanol Arias y que se han convertido en uno de los temas más polémicos de las últimas horas.

El actor, sin nombrarla expresamente, cargaba sin paños calientes contra la Agenda 2030. "Me he propuesto encontrar el resquicio para no cumplir con la agenda que nos asesina", decía en una entrevista desde Argentina a Infobae.

Según Arias, "somos vasallos felices abrazando una tecnología, trabajando para ella, creyendo que nos facilita las cosas, y sin reaccionar cuánto sabe de nosotros y la medida en la que nos transforma".

"Creo que estamos en vías de ser la sociedad más sumisa e infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con ‘grandes logros’ y rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral", añadía.

Tras ello, Maruja Torres ha escrito: "Más corto que las mangas de un chaleco". Y el también actor Joaquín Kremel ha rematado: "Corto y trepa".