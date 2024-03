Imanol Arias deja unas declaraciones desde Argentina que seguro que traerán cola en España

El actor Imanol Arias ha ofrecido una entrevista al medio argentino Infobae en la que, entre otras cosas, ha dejado unas declaraciones desde Argentina que seguro que traerán cola en España.

El intérprete de series como Cuéntame, que protagoniza junto a Mercedes Morán la obra Mejor no decirlo, ha confesado que a él no le interesan las noticias. "No las sigo en televisión ni leo los periódicos. Hoy elijo enterarme de otras maneras", ha señalado.

Todo ello, antes de destacar que tiene "cierto respeto por las redes", pero que "no permitiré que me inserten el chip". "Veré llegar la transhumanización pero he decidido que, al menos como persona, me niego a sufrirla", ha añadido.

Imanol Arias ha destacado que él no disfruta "la vida como la vemos ahora". "Me cansa. Me agobia. En cada sitio hay una brecha, hay tirantez y tanta velocidad que ya no da tiempo ni a pensar en cuál sería el modo de adaptarse a la vorágine", ha añadido.

Pero el actor ha terminado dejando claro lo que piensa, aunque sin nombrarla, de la Agenda 2030. "Me he propuesto encontrar el resquicio para no cumplir con la agenda que nos asesina", ha asegurado.

"Creo que estamos en vías de ser la sociedad más sumisa e infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con ‘grandes logros’ y rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral", ha criticado.