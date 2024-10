McGregor afirma que él es más español que Ilia Topuria y éste le responde una forma difícil de creer

Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, ha dado una desconcertante respuesta al luchador irlandés Conor McGregor después de que éste pusiese en duda la españolidad del deportista.

"Me encanta España. Me encantáis españoles. Ilia Topuria no. Ilia Topuria no es español; yo soy más español que él, él es georgiano", dijo McGregor durante una visita a Marbella.

Ahora, a Topuria le han preguntado por esas palabras en The AH Show y él no se ha cortado ni un poco en su respuesta.

"He visto lo que ha dicho en Marbella. Hay veces que, cuando me veo en el espejo, debajo de mi cintura, yo también pienso que soy más africano que Francis Ngannou", ha señalado, haciendo referencia al boxeador camerunés.

Esta es la segunda vez en los últimos días que una respuesta de Topuria da que hablar. La anterior tuvo lugar después de que su rival Max Holloway se burlase de su inglés.

"Estoy hablando en tu idioma", le dijo en inglés antes de añadir: "Hablemos en español, georgiano, ruso, alemán. ¿De qué coño estás hablando?".

Y le remató, en perfecto español: "Si quieres, hablamos en español y te pongo en tu sitio".