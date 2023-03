Medio Twitter vuelve a indignarse con la réplica por WhatsApp de un hostelero a una camarera con hijos

El usuario de Twitter @vincentgambini ha provocado una enorme ola de indignación en Twitter al recuperar un mensaje de WhatsApp que ya se hizo viral en 2020 y en el que se ve cómo un hostelero descarta a una camarera para trabajar en su negocio por el simple hecho de tener un hijo.

En julio de 2020, la popular cuenta Mierda Jobs, especializada en denunciar explotaciones laborales, publicó los mensajes y ahora este usuario los ha recuperado, provocando reacciones similares a las de entonces.

En el pantallazo de WhatsApp se ve cómo la trabajadora dice: "Hola, sé que es domingo. He visto que han publicado un anuncio en el que buscáis camarera y me interesa. He trabajado cuatro veranos en Cádiz y dos años en un mesón como camarera".

Dicho eso, luego informa: "Llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo, aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido experiencia". La respuesta del hostelero es una simple pregunta: "¿Hijos?". "Uno de dos años", declara la camarera.

"¿Casada?", repregunta el empresario. "Con pareja", dice ella. Y la respuesta del dueño del local es demoledora: "Lo siento, nosotros buscamos a alguien sin hijos ni novio. Porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa. Suerte".

"Pues muy bien. Alucino", se queja la camarera. La conversación acumula en dos días más de 9.000 me gusta y 2.600 retuits y ha provocado reacciones como estas: