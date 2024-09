Mercadona comunica que se ha quedado sin este producto: los clientes se llevan las manos a la cabeza

La cadena de supermercados Mercadona ha informado a través de sus redes sociales, y tras varias preguntas por parte de sus clientes, de que se ha quedado sin existencias de un producto que muchas personas están echando de menos en sus lineales.

Se trata de las latas de salmón natural. Una usuaria ha planteado la pregunta: "Quería preguntaros si habéis dejado de comercializar las latas de salmón al natural. He ido un par de veces en la última semana (Pamplona) y no he encontrado. Gracias".

"Están agotadas, pero estamos trabajando para recibir unidades lo antes posible. Sentimos las molestias. 🙏 Mientras tanto, podemos ofrecerte el atún en lata al natural. Saludos. 👋", ha informado la compañía.

Otra usuaria ha plantado la misma pregunta: "Lo he comprado varias veces, pero ya no lo he vuelto a ver. "¿Tenéis alguna info?". Y Mercadona también ha respondido: "Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible, mientras podemos ofrecerte atún al natural en pack de 6u".

Mercadona suele tener que hacer frente a demandas desesperadas de sus clientes cuando cambian o dejan de vender determinados artículos muy populares. El gigante valenciano ha conseguido que muchas personas se acostumbren a sus productos y eso tiene para ellos una parte muy positiva, ya que tienen a muchos consumidores muy fidelizados.

Pero, como contrapartida, la compañía tiene que medir mucho los cambios y modificaciones que establece, para que sus seguidores no reclamen la vuelta a lo anterior.