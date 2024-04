Mercadona modifica uno de sus productos estrella: hay quien dice que es "un quiero y no puedo"

El desayuno es para muchos la comida más importante del día, aunque ya hay muchos expertos que lo niegan, está muy arraigado en España lo de levantarse de la cama y echarse algo a la boca.

También está cambiando qué se come: muchas personas optan ya por bajar la cantidad de consumo de azúcar consumiendo productos sin azúcar o con menos de 10 gramos por cada 100.

El mundo cereal de desayuno también está cambiando y Mercadona tiene parte de culpa gracias a algunos de sus productos. Hace unos años sacó al mercado unos cereales de avena que imitan la forma redonda de los Froot Loops pero de avena y con muy poca azúcar.

Hace unas semanas, el gigante valenciano introdujo un nuevo paquete de cereales modificando el de avena y añadiéndole cacao en polvo. Los valores nutricionales siguen estando dentro de lo que algunos nutricionistas consideran una opción mejor que otros cereales con más azúcar pero siempre para consumo ocasional.

La era de TikTok ha propiciado que si alguien tiene dudas sobre algún producto puede resolverla gracias a las reseñas de otros usuarios. El creador de contenido Peldanyos probó hace unas semanas los cereales de chocolate y su opinión fue clara: "Fatal, fatal. Son mejores que los de avena, que no saben a nada, estos saben a cacao, tienen el amargo del cacao, un puntito así más dulce, molan más".

"Es verdad que a la peña le gustan los cereales y tampoco quieren meterse 80 kilos de azúcar por las mañana y lo entiendo. Me saben a Chocapic sin gracia. Un quiero y no puedo. Un quiero ser un cereal saludable pero no lo soy tanto como mi compañero avena crunchy sin ningún tipo de cacao pero no estoy bueno como unos Chocapic", ha afirmado.

Otro conocido tiktoker, @elcoachnutricional, ha hablado de los ingredientes y ha comparado la versión normal con la de cacao. Lo primero que ha visto es que llevan menos harina integral pero de forma "no muy significativa".

Sobre las calorías ha dicho que, como cualquier cereal procesado, se trata "de un producto muy energético y no abusable". Del azúcar también ha mencionado que los de cacao llevan el doble de azúcar que los clásicos aunque siguen por debajo de los 10 gramos.

"Si lo comparamos con otras opciones de cereales chocolateados petados de azúcar pudiendo superar el 20% es una opción más interesante. Dicho esto, entiendo que la persona que compra esto espera que esté sabroso", ha comentado.

Al probarlos ha querido dejar claro que no tienen nada que ver con los Chocapic: "Ni siquiera chocolatean la leche. Teniendo en cuenta que tienen el doble de azúcar que los clásicos, la experiencia organoléptica no es mucho mejor".