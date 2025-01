Mete los apuntes en ChatGPT y pide que le haga un examen: el resultado aterriza a los profesores

Cuando creíamos haberlo visto todo en las redes sociales sobre los trucos para estudiar y prepararse para un examen, la usuaria @mami_monomarental ha arrasado en TikTok con uno en el que echa mano de la inteligencia artificial de ChatGPT para sorprender a todos sus seguidores con una solución para ese momento en el que "no me da tiempo a leerme todos los apuntes". En los comentarios del vídeo, son unos cuantos los profesores que se han pronunciado sobre lo que acababan de ver, dejando claro el terror que les produce.

En el video, publicado a finales de 2024 y que ya supera las 200.000 reproducciones en la red social que ha vuelto a operar en Estados Unidos después de una breve suspensión, @mami_monomarental explica el paso a paso para hacer que ChatGPT haga un examen tipo test basándose en sus apuntes. La idea, aprovechar la capacidad de procesamiento que tiene la Inteligencia Artificial de OpenAI para elaborar una prueba de 30 preguntas a partir del temario de la asignatura.

"Le pones que haga 30 preguntas tipo test de un examen en base a los apuntes que le he adjuntado", explica mientras muestra en pantalla como la herramienta empieza a analizar el archivo de texto que le ha enviado y en cuestión de segundos comienza a redactar la lista con las preguntas que le ha encargado previamente. "Te da una pregunta con cuatro posibles respuestas y la correcta. Y ya tengo todas las preguntas. Ahora solo me queda leerlas, estudiarlas un poco y confiar en ChatGPT".

Más allá de lo mucho que los seguidores de esta creadora de contenidos de TikTok van a agradecer este breve videotutorial para sacarle partido a las herramientas de Inteligencia Artificial que hay en el mercado para que sirvan de ayuda a estudiar, muchos de ellos son profesores, que no han tardado en manifestar en los comentarios el terror que sienten al ver este tipo de hacks. También lo ha han hecho los más escépticos con la práctica.

"Cuidado porque lo que no sabe se lo inventa", "no me fiaría mucho, también se suele equivocar", son solo algunos de los mensajes que le advierten de la peligrosidad que tiene esta práctica. Aunque también los hay que le aconsejan cómo hacer que ChatGPT sea un profesor y actúe como tal: "Dile que haga una a una y las vas haciendo al momento. Él te pregunta, tú respondes y que te de la correcta con explicación, una maravilla", le dice otra de sus seguidoras en los comentarios.

Lo curioso es que, según cuenta la autora del vídeo, está convencida de que el profesor o la profesora encargada de redactar las preguntas del examen habría usado una IA para hacerlo: "Me han entrado preguntas en el examen de chatGPT, parece que no soy la única que decidió usarlo", escribe. Lo que no aclara es si, finalmente, le ha servido para aprobar.