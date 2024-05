Mide 1,47 y le manda este potente mensaje a quienes se quejan de ser bajitos

La creadora de contenido Paola Ramos, que cuenta con más de 245.000 seguidores en TikTok (@paola15__), ha respondido a una chica de otro vídeo que ha visto que se quejaba de su altura. "Fácilmente mide 1,60 y está hablando de que es un 'Minion', un gnomo y que se siente 'Boo' de 'Monstruos S.A.... ¡Si yo mido 1,47m!", ha expresado.

"Me llaman 'metro y medio' y me rio en su cara porque ni siquiera han acertado. No eres bajita, mides 1,60, casi 15 centímetros más que yo", ha expresado después en el vídeo, que cuenta ya con casi 10.000 'me gusta' (y subiendo).

"Ser bajito es alguien como yo, que se tiene que coger los bajos de los pantalones en todas las tiendas, porque parece una sábana; mi madre, mi propia madre, me compró un taburete para cocina, y me escalabro cogiendo un vaso...", ha enumerado, y más todavía.

Ha escalado por la encimera muchas veces y, por su estatura, tienen muchas limitaciones: "No puedo ser azafata siquiera, y bombero y policía olvídate". Ella ha razonado ser consciente de que no crecerá más y ha pedido a las que sí lo han hecho que no parezca que ella parezca un ser extraño.