Miguel Ríos nombra el franquismo, dice esto y levanta muchas ampollas 

El cantante Miguel Ríos ha provocado una multitud de reacciones, y levantado ampollas entre perfiles de derecha y de ultraderecha, por unas palabras que ha pronunciado sobre la situación política en España.

En una entrevista en La Noche en 24 horas, de TVE, el músico ha resaltado: "He vivido el franquismo, nací en el 44, así que he vivido el franquismo. Y el otro día oyendo el pleno de la ley de amnistía oía el franquismo puro y duro".

"Yo lo que oía es lo que había oído. Traidor, que es una palabra que le gusta mucho a los fascistas", ha asegurado en referencia a la actitud aquel día de algunos diputados de Vox.

"Ese día pasé un día muy malo, muy malo, porque de pequeño te recuerdas. En mi casa había tanto miedo que no se hablaba de nada, pero he ido creciendo y me he dado cuenta de qué era y quiénes eran. Lo pasé muy mal", ha destacado Ríos.

En su opinión, "estamos en una deriva y desafortunadamente no es española solo, es planetaria".

"Igual que en los 80 Reagan y Thatcher hicieron un movimiento en el que de pronto no había ningún control del comercio y pusieron al mercado por encima del ser humano. Es cuando de pronto te das cuenta de que el valor de las personas no es nada. Y ahora a lo que vamos creo que es aumentado y corregido", ha pronosticado.