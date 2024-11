Miles de personas alucinan con lo que le han servido en un bar: le dicen que "el jefe lo hace así"

Miles de personas están expresando su estupefacción en las últimas horas por lo que le han servido a un cliente en un bar de Tordera, en Cataluña.

"Yo no soy crítico gastronómico, pero... ¿Alguna vez os habéis encontrado en un bar con que os pongan los boquerones enteros?", pregunta antes de señalar: "A lo mejor hay una parte de España que se hace, pero...".

"Es que tienen hasta las tripas", insiste mientras señala el plato. "Yo nunca he visto nada parecido y me sabe mal porque le he preguntado al chaval y me dice: 'No, es que el jefe lo hace así'. Pero yo nunca lo había visto", repite.

En los comentarios, algunos usuarios han afirmado que eso se suele hacer en algunas zonas de Andalucía como Málaga. Pero otros muchos subrayan que no tiene nada que ver con eso.

"Son en vinagre, que es un tipo de cocción en frío, y además están limpios y sin espinas. Con tripas no se pueden hacer, es lo primero que se quita, hasta los fritos que tienen la cabeza no tienen tripas", subraya una persona.

"Cuidado... así no se pueden comer", avisa otra. Y otro insiste: "En un pueblo de Málaga los he comido crudos con sal, pero al menos te los ponen limpios, sin tripas".