Muchos no pueden creer las respuestas que hay en este curso de igualdad de género 

La usuaria de TikTok Ariadna Rodríguez ha publicado las respuestas que ha visto su novio en un curso de sensibilización en igualdad de género que les ha obligado a hacer la empresa en la que trabaja a los trabajadores. Han mostrado cuatro preguntas con sus correspondientes respuestas del tipo test y la gente no ha dado crédito con lo que estaban viendo.

"En la empresa de mi novio les han obligado a hacer un curso de sensibilización en igualdad de género y tiene una parte tipo test y las respuestas son surrealistas", ha introducido Rodríguez.

La primera pregunta es "a quién afecta el sexismo". Las opciones son las siguientes: "¿A quién afecta el sexismo? A) A las mujeres y niñas de forma desproporcionada. B) Solo a feministas tristes y solidarias. C) Solo a las chicas que llevan minifalda".

En cuanto a la tercera pregunta es "mi colega Juan hace una broma sobre los pechos de la nueva becaria". "A) No me puedo aguantar la risa, ¡este hombre siempre tan divertido! B) Tuve que pararle los pies y decir que su comentario no tenía gracia. C) Con el jersey tan ajustado que llevaba es normal que todo el mundo se fijara en los pechos", son las respuestas.

La siguente pregunta que muestran es "Marta y Pedro tienen una cita y lo están pasando bien. Pedro piensa que Marta pasará la noche con él" mientras que las respuestas son "seguro que sí, ella se ha puesto un vestido corto y unos tacones altos, el éxito está asegurado", "Pedro la ha invitado a cenar en un restaurante muy caro y romántico, seguro que después de eso ella no puede resistirse" y la última opción es "es posible, pero no es seguro que Marta tenga esos planes, e incluso si lo tenía pensado también puede cambiar de opinión en cualquier momento".

En cuanto a la última dicen "cuando las mujeres juegan un partido de fútbol" y hay que continuar con una de estas opciones: "A) No tiene sentido, todos sabemos que las chicas no saben jugar al fútbol", "B) Dura 90 minutos y hay 22 personas jugando en el campo para conseguir la victoria" o "C) deberían llevar pantalones más cortos".