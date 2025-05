Una docente abre el melón del trimestre sobre el contacto entre profesor y alumno: dice que ya es muy común

El historiador, filólogo y docente @Isonomia92B ha abierto un importante melón sobre las relaciones entre el profesor y el alumnado a través de medios ajenos al correo institucional, generando un buen debate en la red social X (antes Twitter).

"Un melón a abrir entre el profesorado es que ya es común tener contacto con el alumnado por medios fuera del correo institucional como redes sociales, en persona y WhatsApp, incluso cuando ya no se es docente, aludiendo a motivos emocionales o a la relación establecida", ha expresado en el primer tuit, que ha acumulado miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

Según su punto de vista, le ha parecido "algo reprobable a controlar", argumentando que al final son docentes de su materia y tutores o referentes del alumnado, "pero por los medios correspondientes y mientras seamos sus profesores".

"No somos padres, guías para siempre ni amigos de chavales de 15-40 años menos", ha razonado. También ha comentado que al comentar esta opinión suele recibir hostilidad y la réplica de que es alguien de piedra, pero cree firmemente que no es así, sino que "solo pongo ciertos límites".

"Otra cosa es una petición de ayuda, compartir espacios por ser del mismo lugar, coincidir casualmente... y conversar, sobre su vida académica, preferentemente", ha matizado. Ha aclarado poco después que "claro que puede haber casos excepcionales motivados por cuestiones académicas o personales, especialmente en 2ª Bach y obviamente si el alumnado es del entorno de uno".

"Obviamente, no me refiero a girar la cara a nadie o no interesarse si te encuentras a un exalumno", ha concluido. En cuanto a reacciones, hay de todo tipo. @Elenadesociales, una profesora de historia, ha comentado que siendo aún profesora de sus alumnos, "ni de puñetera broma". "Algunos me siguen en RR. SS. y a mí me da igual, pero les dejo claro que no les pienso seguir (si es que lo hago) hasta que no deje de darles clase", ha añadido. El debate se ha extendido mucho a raíz del tuit.

