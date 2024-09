Muestra cómo es un centro comercial en Ghana: en España todo el mundo señala exactamente lo mismo

La usuaria de TikTok @stampbystamptravel ha derribado uno de los grandes mitos sobre África al mostrar cómo es un centro comercial en Ghana.

"En Ghana no existen los centros comerciales. Mentira, eso es lo que nos pensamos todos los europeos. A veces pensamos que en África no hay infraestructura como en otros continentes, pero la realidad no siempre es así. Viajar no solo nos enseña, sino que nos abre la mente", empieza subrayando.

En el vídeo se ve el interior del centro comercial y ella explica: "Aquí puedes encontrar tus marcas favoritas de maquillaje y perfumes". Y además enseña tiendas como Mac, Pandora, Skechers, tiendas de Apple y Sony, Samsung, Levi's y marcas de lujo. Para comer, además de otras muchas opciones, hay KFC, Burger King y un supermercado.

"Por no hablar de los clásicos puestos de los centros comerciales. Aquí están, vendiendo maquillaje, electrónica, juguetes, todo lo que te puedas imaginar. Y también tenemos una tienda como el Tiger", muestra.

"Así que sí, los centros comerciales en Ghana existen y puedes encontrar de todo lo que quieras imaginar. Así que para la próxima vez que te digan que en África no hay centros comerciales, recuerda este vídeo", insiste.

En los comentarios, muchos españoles han certificado la idea distorsionada que muchas veces tenemos de esos países. "Lo que ocurre que hay mucha gente muy burra en España que se piensan que la gente está en taparrabos en la selva", dice uno.

Y otro, en la misma línea: "Gracias , muchas gracias …. Hay gente que se cree en que África vivimos en la selva". En cambio, otra persona avisa: "Lo que define una sociedad desarrollada no es que haya un centro comercial, sino que la mayoría de su población pueda acceder a sus productos".