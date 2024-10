Muestra su enfado por lo que sigue pasando con las televisiones en los hospitales: "Es lo más rastrero"

El usuario Iban Martín, @PijusMagnificvs en la red social X, ha contado a sus seguidores la situación que su madre lleva viviendo varios días en el hospital tras haber sido intervenida después de romperse la cadera.

El protagonista ha hecho público su enfado con lo que sigue pasando con las televisiones. En gran parte de los hospitales, estos dispositivos son de pago y, para poder usarlos, hay que pagar por horas o días su uso.

"Llevo unos días visitando a mi madre al hospital, ya que se rompió la cadera, y no hay día que no maldiga a la persona que se le ocurrió poner la tele del hospital de pago", ha denunciado.

El usuario ha denunciado la situación que tanto ella como muchas personas viven y ha asegurado que "es lo más rastrero que pueda haber, cobrar a un paciente ingresado por quizá su principal entretenimiento".

"A muchos de nosotros nos daría igual porque no vemos la tele 'normal', teniendo el móvil, la tablet, etc. Pero a la gente que no le da igual le obligas a pagar (y no barato precisamente) por ver la tele", ha criticado.

Muchas personas no han tardado en sumarse a las críticas y reprochar que siga siendo de pago:

Totalmente de acuerdo.



Le siguen muy de cerca respecto a mezquindad los que han convertido los servicios/cuartos de baño de las estaciones de tren en un negocio.

Todo un clásico. Además, no te quepa duda de que ahora ese servicio no lo explota el propio hospital, sino la empresa de algún amiguete de alguien.



Vaya. Pues sí, es un asco😓



