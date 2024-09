Muestra la tarta de cumpleaños que le hace a su mejor amiga y muchos toman nota para la próxima

Cada vez es más habitual que las tartas de cumpleaños no sean necesariamente de chocolate, con nata, de fresa o un sabor muy típico que se puede comprar en la panadería más cercana. Desde hace ya tiempo hay una tendencia de elaborarlas con productos atípicos, desde croquetas hasta sushi.

Una noche de copas, a Belén Santo (@santobelen_), la creadora de contenido que saltó a la popularidad tras relatar a corazón abierto su historia con un niño sordo en una tienda de chuches, ha enseñado la tarta de cumpleaños que le ha hecho a su mejor amiga. Se le ocurrió una noche en la que la misma amiga se lo dijo mientras ellas disfrutaban de la fiesta.

"Es mi momento de enseñar la tarta de fuet que le hicimos a mi amiga por su cumpleaños (me lo dijo un día borracha y me lo apunté)", ha expresado la usuaria en la red social X (antes conocida como Twitter), en la que ha acumulado hasta 1,1 millones de reproducciones y más de 15.000 'me gusta' en apenas unos días.

Una tarta muy sencilla de hacer, necesitando solo un producto tan amado en España como el fuet. Solo ha adquirido una pieza entera y varias de las versiones pequeñas que vienen en paquetitos. La etiqueta del fuet es el que ha dado el toque 'mágico' al cumpleaños.

Ha sido a partir de ello que muchos usuarios han compartido también algunas 'tartas' especiales que elaboraron o les regalaron a ellos. Uno de los más destacados y queridos ha sido el de la usuaria @emmamorell, cuya tarta fue una "chapata con jamón serrano, más feliz que una perdiz estaba".