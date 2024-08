Pregunta cuándo empieza a trabajar y, sin necesidad, le sueltan una frase para el museo del horror

Una empleada ha denunciado a través de las redes sociales la respuesta que le dio la responsable del trabajo en el que iba a comenzar.

La trabajadora ha utilizado a la popular cuenta @soycamarero para dar a conocer la situación después de que, a través de WhatsApp, preguntase a la jefa cuando empezaría en el empleo.

"Mañana por la mañana, a las 12.00", le dice la responsable antes de detallarle los horarios: "Nosotros trabajamos todo el día. 12.00-17.00, 19.00-0.00. Y hacemos contrato de seis horas".

Por si eso no fuese suficiente, lo más fuerte viene justo después: "Y cuando estés enferma no te pagaremos. O a caso no podrás venir".

"Menuda ganga...", ha escrito @soycamarero junto al pantallazo de esa conversación, que ha generado gran indignación.

"La sinceridad debe ser reconocida y recompensada. Con una inspección de trabajo sin avisar y un buen puro al dueño", dice un usuario.

Y otro señala: "A veces pienso que estas fotos que subes son montajes, pero luego me paro a pensar en cómo está el panorama y lo caradura que es la gente y aunque fueran mentiras, me creo que haya muchos puestos de trabajo así...".