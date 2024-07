Nacho Cano dice que es "el único artista" que no dice que es de izquierdas y José Manuel Soto salta

José Manuel Soto ha saltado como un resorte en X, anteriormente Twitter, y ha respondido a las palabras de Nacho Cano sobre los artistas que dicen ser de izquierdas y comunistas.

Todo esto en la rueda de prensa posterior a su detención este martes por parte de la policía de Madrid tras haber sido denunciado en varios ocasiones como presunto responsable de un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores por su musical Malinche.

Nacho Cano ha afirmado ante los medios que todo es una cacería por su amistad con Ayuso y para desviar la atención por la declaración inminente de Begoña Gómez en los juzgados.

Además, ha afirmado: "Como Nacho Cano es amigo de Ayuso o Nacho Cano opina como Ayuso o Nacho Cano es simplemente el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierdas porque no lo soy ni lo voy a ser nunca porque no soy idiota".

Pero aquí ha entrado José Manuel Soto, que ha dicho que Cano no es el único, faltaría más. "El único no...", ha respondido a una publicación en X de El Debate donde se recogían las declaraciones de Cano.