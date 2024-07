Nacho Cano dice que muchos inmigrantes ilegales viven del Estado y Marwán le da una respuesta brutal

El músico Marwán ha dado una contundente respuesta a Nacho Cano después de que éste asegurase que en España hay muchos inmigrantes ilegales que cobran ayudas del Estado.

En su rueda de prensa tras su detención, Cano afirmó: "Como me imaginaba que todo esto tenía un trasfondo que no era simplemente... en un país que está lleno de inmigrantes ilegales, por un tubo, y que viven con dinero del Estado. No nosotros, que es dinero de nuestro bolsillo. Aquí no hay ninguna subvención, aquí no hay nada más que inversores que apuestan por esto".

Tras esas palabras, el usuario de X Guillermo Akapo Bisoko ha respondido: "Se aprovecha de la precariedad de las personas migrantes y para colmo les echa la culpa por 'vivir con dinero del Estado'.

"Eres un ser miserable y despreciable Nacho Cano, así de claro te lo digo", ha rematado. Y Marwán se ha hecho eco de ese mensaje para señalar: "Qué miserable es Nacho Cano".

"Ningún inmigrante sin papeles recibe ayudas del estado. Por ley solo tienen derecho a recibir ayudas los que tienen papeles. Él usa ese discurso de la derecha para crear odio y ocultar que él ha contratado ilegalmente a gente. Miserable", ha insistido Marwán.