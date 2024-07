Nacho Cano se enciende tras esta pregunta de Gonzalo Miró y pide que entren sus abogados

Nacho Cano ha estado en Espejo Público donde ha concedido una entrevista a Susanna Griso y donde después se ha sometido a varias preguntas de los tertulianos del programa. En ese momento, Gonzalo Miró, Samantha Villar y Mariló Montero.

Miró le ha preguntando directamente al cantante, envuelto en una polémica por supuestas contrataciones irregulares en su musical Malinche, si cree que su derecho a la defensa está garantizado.

"¿En este país? Creo que hay una manipulación de todos los poderes, desde el Gobierno, tremenda y que vivimos en un régimen muy delicado", ha empezado diciendo Cano, que ha explicado que estuvo trabajando muchos años en Miami y que la situación actual de España le recuerda a lo que le contaban clientas cubanas o venezolanas "de cómo empezó todo".

Ha proseguido contando que él lleva 40 años en la profesión y que públicamente no ha salido nadie a apoyarlo salvo Alaska. Sobre si queja del silencio de otros artistas, ha dicho que no, que se queja "de que están todos acojonados igual que los abogados de extranjería".

"Como tú aquí no le bailes el agua a los que mandan te recortan de subvenciones, te aprietan aquí. O como es mi caso, ¿tú de verdad te crees que yo me voy a dedicar a traer inmigrantes de manera ilegal? ¿Que eso es lo que voy a hacer ahora con mi vida?", le ha dicho a Gonzalo Miró.

"No creo que nadie esté interpretando que tu negocio sea ese. Otra cosa es que haya podido haber alguna irregularidad en la contratación de esta gente. Que no lo conozco pero nadie te está acusando de dedicarte al tráfico de inmigrantes", le ha rebatido Miró.

A lo que Cano ha respondido que si hay una irregularidad "lo metes, lo dices, pasas al juez yo voy allí al juez, que para eso está" y ya será el juez el que ponga multas o lo que considere. "Pero en eso estás", le ha replicado de nuevo Miró.

"No estoy en eso. Estoy en que voy a una comisaría, me detienen... en la ley, y algo sé de ley, tú a una persona no la puedes detener si no está haciendo un delito flagrante en ese momento", ha dicho Cano.

Ha sostenido el productor que a él lo han detenido "para lanzar una noticia en El País y en la SER". "Si vais a seguir incidiendo en el tema legal, por favor, que entren los dos abogados que saben más que tú y saben más que yo", le ha espetado a Gonzalo Miró.

"Que no te pregunto por el tema legal, digo si tú crees que derecho a la defensa está garantizado en este país. Nada más", ha dicho Miró, calmando un poco las aguas. "Yo creo que en este país viendo lo que veo hay peligro porque incluso, lo que ha dicho antes Susanna...", ahí ha cortado su intervención y ha pedido, de nuevo, que entren los abogados. Susanna Griso le ha hecho caso y ha dado paso a Beatriz de Vicente y a los dos abogados de la defensa de Nacho Cano para que respondan preguntas.