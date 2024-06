Nadie se espera el famoso actor español que inspiró a 'El hombre de negro' a ser tan serio

Hoy, en anécdotas que sorprenden, tienen como protagonista a Pablo Ibáñez, conocido antiguamente como 'El hombre de negro' (y aún se le sigue llamando así), uno de los personajes más populares del programa 'El Hormiguero', terminando su andadura en 2017 de forma voluntaria para apostar por sus propios proyectos personales.

En esta ocasión ha revelado por qué su personaje nunca sonreía y es que en realidad está inspirado en una entrevista que vio del famoso actor y cantante español Antonio Banderas.

"¿Sabes por qué siempre estaba serio? La gente piensa que estaba atormentado, pero no. La realidad es que vi una entrevista a Antonio Banderas en la que le preguntaban por qué creía que era tan sexy", ha relatado Ibáñez.

"Pues creo que es porque no sonrío mucho", respondió el actor. Por lo tanto, Pablo Ibáñez pensó: "Pues no voy a sonreír y lo voy a petar". El vídeo ha alcanzado más de 100.000 reproducciones y 6.100 'me gusta' en apenas 24 horas.

En los comentarios los usuarios no han podido evitar ser más irónicos con la imponente figura de 'El hombre de negro': "El hombre de negro no usa reloj, él decide qué hora es". "El hombre de negro era quien empujaba a Heidi en el columpio", ha expresado el usuario Adrián González en TikTok.