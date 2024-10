Nega, de Los Chikos del Maíz, es rotundo al contar lo que le dijo un rapero "muy top" sobre sus fans de Vox

Nega, miembro del grupo de música Los Chikos del Maíz, ha compartido un mensaje que acumula más de 2.000 me gusta en la red social X sobre lo que le contó un rapero "muy top" de sus fans de Vox.

"Un rapero (muy top) me dijo una vez (un tanto avergonzado, claro) que tenía fans de Vox, pulserita, etc. Y que les decía: 'no habéis entendido nada", ha asegurado en la primera parte del mensaje.

Nega ha asegurado que cree que "entendieron perfectamente". "Si te siguen fachas no es tanto por lo que dices sino por lo que no dices, por lo que callas", ha advertido el miembro de Los Chikos del Maíz.

"Y no es tanto por los temas. Una canción es un conjunto de armonías y melodías con un ritmo y una letra que puede o no ser atractiva; un artefacto estético que puede ser más o menos pegadizo y puede gustar a cualquiera, sea cual sea su posición política", ha añadido en un segundo tuit.

Nega ha explicado que el problema es que "callas en tus redes y entrevistas". "Callas ante el genocidio en Palestina, ante los desahucios y la subida salvaje del alquiler, ante las políticas migratorias y el auge del racismo y la extrema derecha, callas ante la turistificación y la gentrificación..", ha criticado.

"Pero hablas, eso sí, en el podcast del retrasado de extrema derecha de turno porque visibilidad. Así que no me llores si luego tienes fans de Vox", ha sentenciado en el hilo compartido en redes.