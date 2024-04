No entiende lo que le han regalado al comprar tabaco, lo comparte y ya lo han visto cientos de miles

Cientos de miles de personas han visto en pocas horas una foto que ha subido un usuario a la red social X, donde ha compartido el extraño regalo que ha recibido al comprar un paquete de tabaco.

"Ayer en granada que me pillo un Camel 23 y me lo dan con eso. Y le digo: ¿Qué es esto? Y me dice: 'Hombre, pues un metro'. Y yo: 'Ya pero por qué jajajdj", ha escrito el usuario @vareeelaa, cuyo mensaje superaba en cinco horas los 5.000 'me gusta'.

"Para medir lo que fumas, otro win del marketing antitabaco", ha escrito un usuario al ver la foto del metro, de color verde, pegado a la cajetilla de tabaco por una cinta en la que se puede leer: "Producto de promoción, prohibida su venta".

Y otro agrega: "Never forget cuando con la cajetilla de Winston regalaban una minibotella de aceite".

De hecho, uno de los últimos fenómenos virales relacionados con los regalos que trae el tabaco es precisamente ese: en diciembre, el usuario de TiKTok @_alberzz provocó la estupefacción generalizada en las redes sociales al subir a esa red social un vídeo en el que mostraba lo que le habían regalado al comprar una cajetilla de tabaco.

"Estaba paseando al perro y he dicho: voy a pasar a por un poco de tabaco. Y lo típico que tienen ahí promociones de tabaco en oferta y demás. Y mira lo que me han regalado", decía mostrando una botellita de aceite adosada a la cajetilla, de regalo.

"Que yo cuando lo he visto he dicho pues será una botellita de alcohol. ¡Aceite! ¡Aceite de regalo! Un mechero no, ni un boli. Aceite, aceite de oliva. Me he quedado loco", decía el usuario.