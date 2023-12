Enseña lo que le han regalado con el tabaco y hace flipar: "Me he quedado loco"

El usuario de TikTok @_alberzz ha provocado la estupefacción generalizada en las redes sociales al subir a esa red social un vídeo en el que muestra lo que le han regalado al comprar una cajetilla de tabaco.

"Estaba paseando al perro y he dicho: voy a pasar a por un poco de tabaco. Y lo típico que tienen ahí promociones de tabaco en oferta y demás. Y mira lo que me han regalado", dice mostrando una botellita de aceite adosada a la cajetilla, de regalo.

"Que yo cuando lo he visto he dicho pues será una botellita de alcohol. ¡Aceite! ¡Aceite de regalo! Un mechero no, ni un boli. Aceite, aceite de oliva. Me he quedado loco", dice el usuario.

No es la primera vez que en las redes sociales sorprenden estas cosas, después de la fuerte subida del precio del aceite. En otros vídeos de TikTok han enseñado cómo en Andorra vendían grandes botellas de aceite al comprar cartones de tabaco.

"Cómo está el aceite que te lo regalan comprando tabaco en Andorra", dicen. Hace unos meses, el usuario de Twitter @oiohola publicó una foto de lo más curiosa: en un establecimiento de Andorra regalaban una botella de aceite con la compra de un cartón de tabaco.

"No tengo claro si venden tabaco y regalan aceite, o si venden aceite y regalan tabaco...", escribió, irónico, el usuario. "¡Ahora mismo el aceite está para ser vendido en joyerías!", respondió otra persona. Y el usuario confirmó: "Pues eso, que a este paso te regalarán un cartón de tabaco con la compra de 1l de aceite...! 🤦🏻♀️🤣".