Omar Montes hace esta icónica pregunta sobre la desaparición de Puigdemont

El cantante Omar Montes ha hecho una pregunta en una entrevista sobre el revuelo ocasionado por la desaparición del fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha desatado las risas.

Tras la aparición del cantante en Cante de las Minas (Murcia) para recoger el premio Castillete de Oro, en reconocimiento a la representación del flamenco en su carrera musical, los periodistas presentes se han acercado a hacerle algunas preguntas al artista.

La icónica situación se ha dado cuando uno de los periodistas le ha preguntado al cantante qué le parecía que Puigdemont le hubiese robado parte del protagonismo, a lo que Montes ha respondido preguntando que quién era Puigdemont.

"¿De quién? Si es que yo no sé quién es este tío... No lo sé, la verdad", ha contestado el cantante de forma sincera mientras hacía estallar en risas a todos los presentes, incrédulos ante la inesperada respuesta.

"Seguro que sí que me lo habrá robado. No, si le roban a uno siempre de todo...", ha proseguido el artista en tono bromista, demostrando que no tenía ni idea de quién era el político catalán que ese mismo día lograba burlar a las autoridades y desaparecer tras dar un discurso en pleno centro de Barcelona.

La divertida respuesta de Montes no ha dejado de viralizarse en las redes sociales, compartida por el tuitero @BarDePueblo1, quien ha conseguido más de 850.000 visualizaciones y 7.000 me gustas con su tuit.

"El análisis del asunto "Puigdemont" por parte de Omar Montes me parece por ahora el mas sensato que he escuchado hasta ahora", ha escrito el tuitero justo antes de adjuntar el divertido vídeo.