Ovación de gala a Cristian Ventura, el camarero de TikTok, por este momento: más de 17.000 me gustas

El tuitero Lukyluk (@Lukyanuky9) ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se puede ver una breve rápida entrevista a Cristian Ventura, el camarero de TikTok.

Durante el breve vídeo, el entrevistador le pregunta a Ventura cómo gestiona el calor, algo a lo que el camarero ha respondido: "Yo es lo que le digo a todo el mundo, más calor he pasado trabajando".

"Más de diez años en hostelería trabajando y la verdad es que lo he pasado fatal, tío", ha continuado relatando Ventura, una sinceridad y humildad que ha conquistado las redes sociales, llegando ya el tuit a las 1,1 millones de reproducciones y los 17.000 me gustas.

"Hemos avanzado como sociedad cuando hemos hecho famoso a este ser de luz", ha escrito el tuitero como titular del vídeo, una opinión con la que muchos usuarios han estado de acuerdo, alabando la actitud de uno de los personajes del momento.

"Siempre con elegancia y profesionalidad, y el permiso que nunca falte", ha añadido Ventura en tono divertido, quien ha explicado que esta es una frase que siempre ha dicho: "De pequeño, trabajando... no es una coletilla que yo me he sacado para inventar nada".