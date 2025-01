Pablo Motos revela que escribió chistes para un político muy importante de España

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, ha desvelado que en el pasado escribió chistes o comentarios ocurrentes para un político muy importante de este país.

Motos ha hecho esa revelación durante una entrevista en Más de Uno, el programa que Carlos Alsina presenta en Onda Cero.

"¿Escribiste chistes a políticos para que luego los contasen ellos?", le han preguntado directamente. Y él ha sido sincero: "Sí. Discursos no, pero bromas sí. No voy a decir quién, si me lo permites. Era uno".

"Una persona muy muy importante de este país me dijo... Yo estaba escribiendo El club de la comedia y un político muy importante de este país me dijo: 'La política es igual que El club de la comedia. Tú cuando alguien dice algo, si tú le pones un chiste, un comentario ocurrente enfrente, le desactivas la bomba", ha contado Motos.

Según ha asegurado, lo que le dijeron literalmente fue: "Entonces, ¿te gustaría hacer algo bueno por tu país?". "Te juro que esa fue la frase. Y dije que sí. Pasaban unas cosas y según pasaban yo enviaba unas líneas y luego yo las escuchaba en el Telediario".

"Te sentías muy orgulloso de ser una pulga en medio de todo aquello y que nadie sabía. La vida", ha admitido Motos antes de precisar que el partido político era "de izquierdas" y especificar posteriormente que se trataba de un político del PSOE.