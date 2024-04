Pablo Motos enseña lo que ha hecho en Semana Santa y los científicos alertan: "Le están timando"

Científicos y catedráticos están reaccionado en masa tras un vídeo que ha subido Pablo Motos a sus redes sociales y en el que muestra una de las actividades que ha hecho durante sus vacaciones de semana santa.

"Llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado y además en España. Es esta máquina de aquí que es la más top de regeneración celular", dice el presentador de El Hormiguero antes de mostrar lo que él llama "esta cama tan rara y espacial".

Dicho eso, da paso a la doctora que maneja el aparato, que explica que "lo que hace es coger el aire de la habitación y lo va a convertir en plasma atmosférico frío, que es una forma de la materia".

"Este plasma, gas excitado con muchos electrones y protones libres que los va a ceder a nuestro cuerpo, y esos protones los vamos a utilizar para tres cosas fundamentales", señala.

Dice que, por ejemplo, se consigue la "regeneración celular porque la célula para generar la molécula de energía necesita esos electrones y protones, con lo cual le estamos dando un chute de energía".

"Por otro lado esa corriente va a estimular directamente el nervio vago y estimulamos el sistema simpático y parasimpático y estamos luchando contra el estrés crónico", añade.

Y más: "Y por último y muy importante, vamos a luchar contra el envejecimiento porque vamos a neutralizar radicales libres, moléculas que tienen un electrón de menos, y son muy agresivos porque quieren cogerle a otras células el ADN de ese electrón. Con lo cual le damos ese electrón, la neutralizamos y deja de ser agresivo".

Tras ello, numerosos expertos han avisado sobre todo lo que se dice en ese vídeo. Por ejemplo, Guillermo López Lluch, catedrático en Biología Celular en la Universidad Pablo de Olavide, ha advertido: "A ver Pablo Motos, ninguna máquina regenera células. Te están timando. Fdo. Un Catedrático en Biología Celular".

"Conclusión: No estudien física, no hace falta, cualquier cosa vale para hacer plasma. No estudien metabolismo, ¿para qué? La máquina hace de mitocondria. No estudien fisiología, su nervio vago se estimula metiendo los dedos en el enchufe. No estudien biología, ROS forever", ha añadido.

Por otro lado, Juli Peretó, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València, se ha expresado en términos similares: "Pasando por alto las chorradas bioquímicas que dice la 'doctora', si la técnica fuera efectiva sólo lo sería en las capas más superficiales de la piel, pero ¿qué hacemos con el interior? Sería como dar una mano de pintura a un coche hecho polvo. A PM no le ha funcionado ni eso, al parecer".

Por su parte, Conchi Lillo, doctora en Neurociencias y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, lamenta que "esto le hace un flaco favor a los seguidores de Motos (una vez más)".

"Ejemplo claro de cómo las pseudociencias usan un lenguaje que parece científico para vendernos humo. Lo que cuenta esa mujer vendrá en el manual de la máquina, pero nada de lo que dice tiene sentido. NADA", avisa.