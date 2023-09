Pablo Ojeda ve lo que hace la famosa 'tiktoker' de la 'dieta recorte' y dicta una clara sentencia

El popular nutricionista Pablo Ojeda ha sido rotundo al ver en La Sexta Xplica el método para adelgazar que está siguiendo Andrea Colás, una tiktoker que se ha hecho tremendamente popular por asegurar que está adelgazando a pesar de comer todo tipo de comida.

La mujer afirma que lo que ha hecho es recortar un poco lo que comía, pero seguir con la misma comida, lo que le ha servido para adelgazar ocho o nueve kilos.

Por ejemplo Colás se ha mostrado comiendo macarrones a media noche, tostadas con jamón, queso y un huevo, croissants de chocolate, bocatas de tortilla, alitas de pollo y de postre yogures con Kit Kat.

"Yo he hecho montón de dietas, luego he comido normal y vuelto a engordar", afirma antes de admitir que sabe que come mal porque sus alimentos no son muy saludables: "Yo antes comía mucha más cantidad y dije: voy a recortar, por eso lo de dieta de recorte. Y me está funcionando por eso, porque antes comía mas cantidad. Ahora, aunque parezca que como muchísimo, como menos".

Ojeda ha contemplado el método con perplejidad y ha avisado: "Podemos ver esto que es una situación curiosa, puedes tener muchos likes....". "Está adelgazando. ¿Y? ¿Y cuál es el problema? A costa de qué. No es saludable, no es sano", ha avisado.

El nutricionista ha alertado de que si después de un dieta se engorda de nuevo es "porque no se ha cambiado ningún tipo de hábito".

"Es que tengo la sensación de que le damos un poder tan absoluto a la comida que cuando falla, que siempre falla porque tenemos un evento, salimos, se cae la pirámide y viene el sentimiento de culpa y las malas decisiones", ha avisado.