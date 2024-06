Paga 724 euros por una habitación accesible en un hotel y este acaba siendo el resultado

La creadora de contenido conocida como 'Nosoyloqueves' ha publicado un vídeo (@nosoyloquevesoficial) criticando la habitación accesible que le han dado en un hotel, por lo que ha acabado resultado y por el precio que les había costado.

"¿Cómo pueden vender esto por 700 euros? No me voy a poder bañar en dos días", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado 1,2 millones de reproducciones y casi 100.000 'me gusta' en apenas unos días.

Ha preguntado en recepción para hablar con la gerente y comentarle la situación, pero le han respondido que son habitaciones accesibles que había disponible (aquellas que permiten la estancia a personas con cualquier tipo de movilidad). Ha pagado por dos noches 724 euros: "¿Cómo pueden vender esto?".

"No me creo que yo haya pagado por una habitación que me han vendido como accesible y no lo es. Poderte asear, ir al váter, lo básico...", ha rematado.