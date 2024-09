Para muchos, lo que han cobrado por una Coca-Cola en Las Ramblas de Barcelona no tiene razón de ser 

La cuenta Soy Camarero, dedicada a compartir contenido sobre hostelería en redes sociales, ha dejado a muchos sin palabras al publicar el ticket de lo que ha pagado una persona en un restaurante de Las Ramblas, en Barcelona.

Especialmente llamativo es lo que ha pagado por las dos Coca-colas que se ha tomado: 14,40 euros. Es decir, a 7,20 euros cada una. En el supermercado, las de lata no suelen llegar al euro.

Además ha pagado 21,95 por una paella de marisco de la que no se tiene constancia de la pinta porque no hay foto. Por último hay una ración de pan, tampoco se sabe si lo ha podido es el que ponen siempre, a 1,10 euros.

"En las ramblas ¿Qué opináis del precio por cada Coca-Cola?", ha preguntado a sus cientos de miles de seguidores Jesús Soriano, el camarero detrás de esta cuenta con perfiles en X, TikTok e Instagram.

Y estos son algunas de las opiniones: "A ver que lo entienda: cobran más por una coca cola que lo que pagan por una hora de trabajo, pero por lo que sea luego el trabajador es un coste. ¿Lo he entendido?".

Otro dice: "Por eso quienes vivimos en Barcelona no se nos ocurre comer ni cenar en las Ramblas. En pandemia cuando no había turismo, suplicaban que fuéramos a comer... ahí se quedaron esperando".

Y, por otro lado, hay un usuario que señala: "Mi hermana vive en Venecia, cuando voy a visitarla me gusta tomarme una taza de chocolate en el café Florian de la plaza San Marco, ella me trata de idiota por pagar este capricho pero yo lo disfruto, no pasa nada por hacer de turista de vez en cuando".