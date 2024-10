Parodia la reacción de los españoles cuando llueve según su acento

La creadora de contenido Lorena Garam (@lorenagaramm) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok imitando en tono humorístico la reacción de los españoles ante la lluvia según la región geográfica en la que vivan.

"Las personas cuando llueve según su acento", ha manifestado la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha conseguido ya 330.500 visualizaciones y 25.600 me gustas en menos de 24 horas.

Así, la influencer ha ido parodiando a las personas de algunas ciudades de España, en concreto de Madrid, Galicia, Cádiz, Sevilla, País Vasco y Canarias, imitando su manera de hablar, tanto su acento como sus expresiones.

Al hacer de madrileña, la creadora de contenido ha expresado: "Dónde vas, pero si llueve mazo chaval". Una reacción muy diferente a cuando hace de gallega: "Ah, ¿qué no te gusta la lluvia? Pero carallo si aquí estamos así todos los días. Es preciosa, mírala".

Después ha sido el momento de los andaluces, pasando primero por los gaditanos: "Tú te crees pisha que para un día que voy a la playa se pone a llover. Pero si aquí en Cádiz no llueve nunca".

Una respuesta algo distinta a la de sus compatriotas sevillanos: "Chiquilla, por favor, tú no te vayas a poner así, que es solamente lluvia mi arma. ¿Tú qué quieres que en Sevilla nos quememos vivos? Llueve una vez cada 365 años, que no días, años".

También le ha tocado al País Vasco: "No Patxi, es que ya me estoy cabreando. Es que la gente nunca ha visto llover o qué pasa. Pues que se vengan al País Vasco. Esta gente no sabe lo que es llover, vamos".

Por último, los canarios: "Es que yo iba a coger la guagua y no esperaba que lloviese, ¿vale? entonces se me fue, entonces por eso llegué tarde. También sabes que los canarios vamos con la calma, ¿sabes? Pero vamos que tampoco te enfades, vamos a tomar un café".