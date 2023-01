"Párroco de Algeciras desmontando el discurso de Vox en 45 segundos": el vídeo que arrasa en Twitter

Un momento de una entrevista de La Sexta a Juan José Marina, párroco de 'Nuestra Señora de la Palma', donde un hombre mató a un sacristán esta semana, se está difundiendo de forma masiva en Twitter.

Lo ha compartido en esa red social el usuario @Digoloqueveo4 junto al mensaje: "El párroco de Algeciras desmontando en discurso de Vox en 45 segundos". Y en esas palabras, el sacerdote deja claro que la convivencia con los musulmanes ha sido y es completamente normal.

"Esta parroquia, al estar en el centro, es una parroquia a la que vienen con gran asiduidad los musulmanes el miércoles, que es el día que tenemos de Cáritas. Ya te digo, yo creo que es un 80% lo que tenemos de musulmanes, ayudándoles. Nunca hemos tenido problemas de nada", asegura.

"Lo último han sido los reyes y se le han dado sus reyes y ellos agradecidos siempre. De hecho, habrá visto que incluso en la misma plaza nos encontramos con gente del islam acompañándonos y dejando muy claro que, légicamente, esto no es que ahora el islam vaya a... no, no. Esto ha sido una persona que ha tomado el nombre de dios en vano y que ha derramado la sangre", afirma.

Mientras, ek sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, atacado y herido en la iglesia de San Isidro de Algeciras (Cádiz) en la tarde del pasado miércoles, ha asegurado este viernes que se encuentra "físicamente dolorido" pero moralmente "muy tranquilo" y que su ánimo "está fuerte" y quiere ver "las cosas positivas de la vida".

El sacerdote, que fue dado de alta del hospital en la tarde del jueves, ha aparecido en un vídeo publicado por la comunidad salesiana de Algeciras y recogido por Europa Press. En él ha mostrado su agradecimiento a toda las personas que le han dado su apoyo y ha pedido que "recen por él" para conseguir "la fuerza suficiente" para seguir trabajando hasta ahora "con humildad y servicio".

"Me encuentro físicamente dolorido, lógico y normal porque todavía no han pasado ni 24 horas, y moralmente me encuentro muy tranquilo", ha expresado, asegurando que está "reflexionando" sobre lo que ha sucedido. "Mi ánimo está fuerte, no me quejo de mi estado de ánimo, quiero ver las cosas positivas de la vida", ha manifestado.