Paz Vega habla de cómo era España en los 80 y es rotunda al compararla con la España actual

La actriz Paz Vega ha ofrecido una entrevista a Público en la que ha hablado de temas de actualidad y no ha dudado en hacer una cruda comparación entre la España de los años 80 y la España actual.

La intérprete debuta como directora con Rita, una niña que crece en Sevilla en 1984, y no ha tardado mucho en explicar el sentir de aquellos años. "Esta película es resultado del primer guion que he escrito jamás, y sentí que tenía que escribir sobre algo que conozco, sobre imágenes que me resultan familiares", ha señalado.

"En el año 84, yo tenía 7 u 8 años, y recuerdo con mucho cariño imágenes que definían mi casa, como las telas y patrones que mi madre que tenía desperdigados, y con los que me hacía vestidos", ha detallado.

Paz Vega ha asegurado que, por entonces, "vivíamos en una España que estaba en plena transición". "El país se creía moderno, pero en realidad seguíamos anquilosados en una visión rancia de la vida, herencia del franquismo, según la que la mujer debía estar encerrada en casa, y sometida a la voluntad de su marido. No estábamos preparados para leyes como la del divorcio, que acababa de ser aprobada", ha explicado.

Tras ello, le han preguntado por la España actual y ha reconocido que "las noticias dejan claro que ese país rancio y retrógrado no ha sido superado del todo, y que en muchos ámbitos sigue imperando una masculinidad tóxica y arcaica".

"Y siento que en buena medida se está desandando parte del camino que habíamos avanzado, porque las redes sociales y la herencia transmitida de padres a hijos perpetúan ciertos comportamientos nocivos con respecto al sexo y la pornografía", ha recriminado.

"Como dice la activista Ana María Pérez del Campo, una democracia en la que no hay igualdad total entre los sexos no es una verdadera democracia", ha sentenciado Paz Vega.