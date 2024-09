El escritor Esteban Navarro critica 'MasterChef' y Pepe Rodríguez hace lo nunca visto

El cocinero Pepe Rodríguez se ha salido de su habitual estilo, con el que suele huir de polémicas, al responder de una forma muy rotunda y en solo tres palabras al escritor Esteban Navarro, después de que éste criticase de forma irónica el programa de TVE MasterChef.

"Me han llamado para participar en Masterchef, pero al decirles que no tengo antecedentes penales me han rechazado", señaló el escritor, en medio de la polémica por la participación de la exdirigente del PP Cristina Cifuentes en el programa.

Tras ello, Rodríguez ha replicado: "Eso y cerebro". Y no es la única respuesta de ese estilo que el chef ha dedicado a quienes han criticado MasterChef.

Por ejemplo, Raúl Solís, que trabaja en Canal Red, dijo: "En cualquier país sensato, un programa de televisión que maltrata la salud mental de sus concursantes y en cuyo historial cuenta con el suicidio de una participante, se hubiera dejado de emitir. Aquí lo revisten de glamour".

Y el cocinero ha contestado: "Calla. Bobo". Y algunos usuarios han censurado esa actitud de Rodríguez. Por ejemplo, una persona dice: "Con esta educación que demuestra, seguro que vais a ir aumentando audiencia. Y seguro que a RTVE le encantará que respondáis a las críticas con insultos. Qué vergüenza".

Otro apunta: "Ay, qué pensé que era un cuenta fake. Qué bochorno!".