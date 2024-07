Pepe Viyuela no menciona a Unai Simón pero responde con claridad a lo que dijo sobre posicionarse en política

El actor Pepe Viyuela ha ofrecido una entrevista en el programa de la Cadena SER La Hora Extra en la que ha querido mandar un mensaje muy directo al portero de la selección española, Unai Simón, tras lo que dijo sobre posicionarse en política.

Aunque no le menciona en ningún momento, le han preguntado sobre la importancia de mandar mensajes políticos y no ha desaprovechado la ocasión para reaccionar a lo que ocurrió con el guardameta de La Roja.

"La sociedad es más libre cuando la sociedad más se exprese. El otro día un futbolista dijo que no estamos para hablar de política. Yo creo que, con el término político, nos han robado la cartera", ha defendido.

Pepe Viyuela ha justificado que la política "lo es todo" y que "no es algo malo", ya que "sirve para defender los derechos" y "poder estar en la polis (ciudad), expresándonos y relacionándonos".

"Cada uno tendrá distinto punto de vista. Eso enriquece nuestra sociedad. No estamos programados para pensar igual. Somos seres diferentes. Está bien expresarse, buscando la idea de que lo que estás expresando es una opinión que puede estar equivocada”, ha asegurado.

El actor ha reconocido que "es terrible creer que todos debemos pensar igual" y que "cuando uno se sale del tiesto, hablando de censura, existe el temor a ser censurado". "Eso nos lleva al silencio. No me parece el mejor camino para construir una sociedad más libre", ha sentenciado.

Pepe Viyuela hacía referencia a las palabras que Unai Simón dejó el pasado 17 de junio tras ser preguntado por el posicionamiento político del futbolista francés Kylian Mbappé, contra la extrema derecha de Marine Le Pen.

"Los jugadores tenemos mucha repercusión, pero al final es un tema político. Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, cuando no sé si deberíamos opinar o no. Creo que de lo único que me debería dedicar a hablar es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades", señaló.